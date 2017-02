Furio Valcareggi, agente di Giaccherini, ha parlato a Radio Marte del centrocampista offensivo del Napoli: "Voglio spiegare a tutti quello che è successo. Giaccherini è rimasto a Napoli senza alcun problema, c’erano state delle lusinghe, lo avevano cercato Juventus e Roma, ne ho parlato con Giuntoli che mi ha trattato molto male, ma io ho dovuto fare il mio lavoro, che prevede anche questo tipo di situazioni. Giuntoli ed io siamo due toscanacci, c’è stato qualche tono più alto, ma alla fine siamo entrambi contentissimi di questo finale. Io non potevo non ascoltare queste due richieste, di fronte a delle offerte così prestigiose mi dovevo muovere. La cosa che più mi gratifica, però, è che il Napoli non l’ha ceduto, il che vuol dire che in estate non abbiamo sbagliato a scegliere il Napoli rinunciando al Torino con il quale c’era già l’accordo. Il club azzurro evidentemente tiene al ragazzo e non ha perso un briciolo di fiducia nei suoi confronti".