Furio Valcareggi, manager di Emanuele Giaccherini, è intervenuto ai microfoni di Crc: "Emanuele alla Fiorentina? Lui sta molto bene al Napoli e nessuno ci ha chiamato, poi vediamo: il mercato sta evolvendo". Giak, per il momento, ha collezionato 10 presenze in azzurro, 8 in campionato e 2 in Champions: "Un trionfo, considerando il ristretto turnover di Sarri". Oggi con lo Spezia in Coppa Italia, Giaccherini dovrebbe partire titolare. Per la prima volta.