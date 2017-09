Non è un momento semplice per il capitano del Napoli Marek Hasmik, poco brillante nelle prime uscite stagionali e sostituito anche durante la partita contro lo Shakhtar Donetsk. Ad analizzare la questione è stato il suo agente, Yuri Venglos, a Radio Kiss Kiss: "Naturalmente non è una situazione semplice per lui, le sue qualità non sono comunque in discussione anche perchè nell'arco della sua carriera ha sempre dimostrato di avere un grande talento durante i novanta minuti. E' un momento in cui sta uscendo prima, ma Sarri riuscirà a trovare una soluzione per continuare a dargli minutaggio. D'altronde durante la pausa Marek ha giocato con la nazionale e lo ha fatto anche alla grande; è pronto a rialzare la cresta".



Sul record di gol di Maradona alla portata: "Sarà un obiettivo che raggiungerà, purtroppo non è stato facile farlo in questa fase della stagione perchè gli azzurri sono andati in gol quando Marek era già uscito dal campo e, di fatto, non ha avuto la possibilità di tramutare in gol le occasioni che il Napoli ha creato nell'ultimo segmento di partita. L'importante però è il bene della squadra e con Insigne e Mertens il Napoli sta riuscendo a trovare la via del gol".