Juraj Venglos, manager di Marek Hamsik, è intervenuto ai microfoni di Crc: "A meno 9 gol da Maradona?". Già, proprio così: con la rete segnata con il Pescara, il capitano del Napoli è arrivato a quota 106 gol in tutte le competizioni con la maglia azzurra, appena 9 meno di Diego Armando Maradona, il recordman di tutti i tempi di questa speciale classifica. "Se Marek diventasse il primo marcatore della storia del Napoli sarebbe davvero importante, ma credo che manchi ancora un po'". Magari sarebbe bello se ne parlassero faccia a faccia in questi giorni napoletani di Diego: "Ad Hamsik piacerebbe molto incontrare Maradona, ma non so se accadrà".