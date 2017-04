"Hysaj è osservato da club di tutta Europa, ma non ha l'esigenza di andare via: la sua volontà è di restare e lottare per lo scudetto". Mario Giuffredi, manager del difensore albanese del Napoli, affronta il futuro a Crc. "Vuole restare in azzurro, ma poi ha una clausola rescissoria è dunque tutto è aperto. Comunque il club vuole crescere ancora e agire sul mercato per colmare il gap con la Juve: venderà al massimo un giocatore e arriveranno tre o quattro acquisti. Sarri? Il prossimo sarà il suo ultimo anno a Napoli, sa che andare via adesso sarebbe ricominciare da capo".