Lorenzo Insigne, esterno offensivo del Napoli, sarà un punto fermo per il club partenopeo nelle prossime stagioni. Queste le parole del suo agente, Antonio Ottaiano, a Radio Kiss Kiss: "In questa stagione Lorenzo ha dimostrato di poter essere un elemento fondamentale anche per la Nazionale e col passare del tempo lo dimostrerà sempre di più. Lorenzo crede allo scudetto, i fatti lo dimostrano, il Napoli del girone di ritorno può lottare per il campionato senza alcun dubbio