Fabio Andreotti, uno dei manager di Lorenzo Insigne, è intervenuto a Crc in merito al rinnovo dell'attaccante con il Napoli fino al 2022: "Lorenzo è l'emblema di chi nasce in una famiglia molto umile e a piccoli passi raggiunge vette importanti, ma al di là degli importi il dato saliente è un altro: Insigne ha fatto una scelta di cuore e non di soldi".



LORENZO E TOTTI - E ancora: "Alla fine è la cosa più giusta per Lorenzo e per il Napoli: si tratta di un rinnovo importante con una società che sta gettando le basi per un futuro importante. Abbiamo anche apprezzato la coerenza di De Laurentiis: già anni fa parlò della possibilità di far diventare Insigne il Totti del Napoli". Eppure i momenti difficili non sono mancati nella trattativa: "Il dubbio a un certo punto è venuto, ma sembrava inverosimile: Lorenzo è sempre stato un punto fisso, e tra l'altro il progetto del Napoli è chiaro è definito. A volte si parla di campioni andati via, ma il club è sempre ripartito da basi importanti. De Laurentiis ha piani chiari e definiti".