Joao Santos, manager del centrocampista brasiliano del Napoli, Jorginho, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. "La prestazione di Jorginho? Con la Juve ha dato il suo contributo come tutti gli altri compagni, facendo il massimo. Di certo il Napoli ha fatto soffrire una squadra vicinissima a conquistare lo scudetto, e anzi sono sicuro che la missione Coppa Italia sia possibile: credo in questa squadra, può segnare un gol per tempo". Poi, Higuain: "Lui e Jorginho in campo sono nemici, ma fuori sono amici". Non fa un piega.