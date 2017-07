L'agente del centrocampista azzurro classe 1991 Jorginho, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al futuro del proprio assistito: “Interesse della Lazio per Jorginho? Il Napoli è un grande club, non avrebbe senso una trattativa per un club meno importante degli azzurri. Quest’anno l'italobrasiliano vuole esplodere definitivamente”.