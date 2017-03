Joao Santos, manager di Jorginho, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Lui è unico in Italia in base alle sue caratteristiche, sta vivendo un buon momento con il Napoli". Il chiodo fisso del centrocampista brasiliano naturalizzato, però, è la Nazionale: "Pensa sempre all'Italia". Una maglia indossata all'epoca di Conte. "In testa ha solo quella, però Ventura non lo convoca proprio per una questione di caratteristiche".