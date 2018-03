Radio Crc ha intervistato l'agente di Jorginho, Joao Santos:"In questi ultimi anni ha capito tutto il lavoro del centrocampista, anche quando non ha la palla nei recuperi. Oggi è in nazionale, il cammino è quello giusto. Con Sarri ha il privilegio di giocare il calcio che predilige e poi nello spogliatoio dopo oltre 4 anni è importante. Torreira? Non so quale sarà il futuro. Anche Diawara ha fatto bene, mi dispiace che nessuno parli di lui, sembra che non ci sia più, ma è importante per il Napoli ed ha sempre dato il suo contributo. Scudetto? Ci sono tante gare da fare, tanti punti in palio, c'è fiducia. La partita ieri non è facile, non lo è mai quando giochi contro 10 tutti dietro, anche con l'Inter è stato così ed anche la Juve giocherà tutti dietro. United su Jorginho? Un giocatore di una delle nazionali più importanti e che lotta per lo Scudetto è chiaro che è visto da questi club. Napoli su Torreira? Io ho parlato con Giuntoli tre volte questo mese, non mi ha detto niente, ma io comunque non ho avuto nessun contatto con lo United. Rinnovo? Ha due anni di contratto, iniziano per questo le trattative perché poi diventa pericoloso e va in scadenza. Non ci pensiamo, ma lo faremo più avanti".