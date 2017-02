Bruno Satin, manager di Kalidou Koulibaly, è intervenuto a Crc: "Kalidou in campo domani con l'Atalanta? Non lo so, c'è Sarri a scegliere. Forse chi ha giocato la Coppa d'Africa aveva bisogno di un po' di tempo per riabituarsi all'Europa. Comunque, il turnover è ovvio quando ci sono tanti impegni: il Napoli, ad esempio, è atteso da quattro partite importantissime". Poi, un riferimento al caos post Madrid: "Con De Laurentiis a volte il rapporto è complicato, ma non il mio: io e lui siamo fatti per lavorare insieme. E' stra-intelligente, è il mio idolo: lui fa il suo gioco, si diverte in tutte queste polemiche. Ma non deve scherzare troppo", conclude ridendo Satin.