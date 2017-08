Bruno Satin, agente di Kalidou Koulibaly, ha parlato a Radio Kiss Kiss della situazione in casa Napoli: "Il gruppo è convinto di poter lottare per lo scudetto, la squadra ha dimostrato di poter lottare con la Juve. Non so di questa possibilità di Keita al Napoli, con Kalidou si erano visti in nazionale ma non era uscito questo discorso. Credo che il Napoli sia già a posto in avanti. Schick? È un giocatore della Sampdoria e basta".