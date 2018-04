Bruno Satin, agente di Kalidou Koulibaly, ha parlato ai microfoni di RMC Sport del suo assistito, artefice della vittoria del Napoli a Torino contro la Juventus.



SUL GOL VITTORIA - "Continua a crescere, il gol segnato domenica è il più importante della sua carriera. Il Napoli, battendo la Juventus, ha fatto un passo importante per lo Scudetto".



SULL'ARRIVO A NAPOLI - "Era contento, Benitez era un allenatore importante, che aveva già vinto una Champions. Sapeva che lavorando con le persone giuste sarebbe potuto arrivare molto in alto".



IPOTESI ADDIO - "Il rischio c'è sempre nel calcio, può succedere di tutto. In questo momento serve concentrazione, il Napoli non deve perdere punti per non vanificare l'impresa di Torino".