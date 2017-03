Kalidou Koulibaly è sempre al centro del mercato del Napoli. Il difensore azzurro e del Senegal, balzato agli onori della cronaca recente per aver saldato il conto dell'hotel della propria Nazionale in occasione dell'ultima trasferta londinese per l'amichevole con la Nigeria, non ha intenzione di andare via. E' quanto ribadisce il suo manager, Bruno Satin, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. "Il suo futuro è il suo presente. E' il Napoli: sta bene in una squadra forte e con un allenatore che stima. Resterà fino a quando il club non deciderà di venderlo". E tanti saluti alla Premier. "L'episodio della Nazionale? Non sappiamo esattamente cosa sia accaduto: ha dato una mano a sistemare un po' di cose, a livello organizzativo possono accedere dei disguidi". Poi, verso Napoli-Juve: "Marcherà Higuain? Speriamo che il Pipita sia un po' stanco".