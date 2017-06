Bruno Satin, agente di Kalidou Koulibaly, ha parlato del futuro del difensore del Napoli e della Nazionale senegalese ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. "Se resterà di certo in azzurro? Sono decisioni del club, se discutere con altre società in caso di offerta: a noi non hanno mai dato l'impressione di volerlo cedere. Koulibaly alla Juve? Non mi hanno mai chiamato, e comunque lui non andrebbe mai".