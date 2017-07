Bruno Satin, procuratore di Koulibaly, difensore del Napoli, parla del suo asstito a foot221.com: "La situazione oggi non è ancora evoluta. Kalidou non ha offerte per adesso, la situazione è stabile. Quando si è al livello top europeo non è la stessa cosa rispetto a quando si è in un piccolo club. Kalidou è in una squadra che può vincere lo scudetto ora come ora, il Napoli aspira a guadagnare un posto nella prossima Champions League. Questo è un top livello europeo. Non c'è nessuna urgenza di partire. Resta al Napoli? No, non ho detto questo. Quando un giocatore è a questo livello qua ed è relativamente giovane, ci sono tanti ammiratori. Dunque bisogna riconoscere è difficile costruire qualcosa di molto avanzato quando si vuole negoziare con un club come il Napoli. Bisogna far combaciare tutte le condizioni. Ora come ora è un giocatore del Napoli. La stagione è ripresa con gli allenamenti, vedremo poi che succederà. Può succedere di tutto fino al 31 agosto, aspettiamo".