Bruno Satin, manager di Kalidou Koulibaly, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Kalidou tornerà in gruppo entro un paio di giorni", Ovvero domani o mercoledì, dopo l'eliminazione ai quarti della Coppa d'Africa con il Senegal. "Se giocherà a Bologna? Non lo so, non dipende da lui ma dallo staff tecnico: se Sarri lo riterrà in condizione si regolerà di conseguenza. Comunque, quando Koulibaly è a disposizione può sempre scendere in campo". Il difensore senegalese ha giocato l'ultima volta con il Cagliari, quando fu costretto a uscire per un problema muscolare: senza di lui, il Napoli ha subito 11 gol in 8 partite tra campionato (10) e Coppa Italia (1).