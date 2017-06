Un colpo in entrata annunciato e un altro in uscita che, oggi, sembra sempre più vicino. Il Napoli si prepara ad una prima rivoluzione sulle fasce che vedrà arrivare alla corte di Maurizio Sarri il terzino della Roma, Mario Rui e uno fra Ivan Strinic e Faouzi Ghoulam lasciare il club partenopeo.



AFFARE FATTO - L'agente di Mario Rui, Mario Giuffredi, ha parlato ai microfoni di Radio Crc confermando l'accordo raggiunto con il Napoli per una trattativa in dirittura d'arrivo nei prossimi giorni: 'Ha scelto Napoli già da giorni, almeno 4-5 giorni, ha accettato la proposta del club azzurro. Giuntoli è stato un martello, convincendo Mario Rui e la proposta del Napoli l'ha colpito così come la volontà di Giuntoli e Sarri. Sarri lo vuole quanto prima in ritiro, se c'è razionalità da parte di tutti per fine settimana prossima andrà in porto l'affare. Due terzini? Credo che uno dei due terzini attuali sia in uscita".



GHOULAM O STRINIC, CHI PARTE? - Se la concorrenza fra Strinic e Ghoulam è stata importante nel corso della passata stagione, con l'arrivo in azzurro di Mario Rui, la competizione diventerebbe eccessiva per questo uno fra i due esterni lascerà il Napoli nel corso dell'estate. L'esterno algerino è in trattative avanzate per il rinnovo del suo contratto, ma lo stallo con il presidente De Laurentiis sta portando numerosi club esteri, fra cui il Liverpool ad informarsi con il suo agente Jorge Mendes. La permanenza o meno di Ghoulam è invece la condizione necessaria per stabilire il futuro di Ivan Strinic. Il croato non vuole fare un altro anno alle spalle dell'algerino, mentre potrebbe giocarsela alla pari con Mario Rui. Un puzzle ad incastro con un'unica certezza: Sarri non vuole avere più di due terzini sinistri in rosa.