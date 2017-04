Mario Giuffredi, manager del portiere del Napoli, Luigi Sepe, non risparmia critiche in merito alla gestione dei numeri 1 della rosa a società e allenatore: "Sarri ha fatto tante chiacchiere sui portieri, ma nel concreto sia il tecnico sia il club hanno dimostrato di non credere in Sepe. A fine stagione, alla luce di quanto è accaduto, andrà via dal Napoli". Sepe non ha mai esordito in questa stagione.