Luigi Sepe, portiere del Napoli, non trova spazio in azzurro. Queste le parole del suo agente, Mario Giuffredi, a Radio Kiss Kiss: "Mercato a gennaio? No, il mercato per Sepe non lo abbiamo mai iniziato a gennaio. Fare mercato a gennaio può peggiorare le situazioni, il mercato dei portieri praticamente non si è mosso. Fare mercato ora vuol dire anche poter peggiorare le situazione".