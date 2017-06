L'agente di Allan, Claudio Vagheggi, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc: “Allan è molto felice al Napoli, ma Giuntoli sa bene che è molto richiesto. Non gli mancano le richieste di club e quindi l’opportunità di giocare altrove. E' un giocatore che dà sempre il suo contributo e una squadra importante come il Napoli credo abbia i sogno di lui".



IN ENTRATA - "Ho detto a Giuntoli che se vuole arrivare nei primi 3 posti deve fare un'operazione con me". Scherza poi Vagheggi, che ha lavorato spesso e volentieri con Il Napoli: "Widmer è un giocatore pronto ma credo che al momento sia solo un'idea e parlando di portieri il Napoli mi ha chiesto informazioni su Karnezīs un mese fa. Adesso sono in standby per capire prima cosa farà Reina”.