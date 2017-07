Louis Bayimina , uno degli agenti del Gatito Fernandez , portiere del Botafogo , è intervenuto ai microfoni di Radio Crc commentando l'accostamento recente del suo assistito al mercato del Napoli : “Fernandez è un tipico portiere Sudamericano, è ottimo in alcuni fondamentali come nell’uno contro uno e nei calci di rigore, sarebbe un buon portiere per diversi club europei come per il Napoli stesso, ha già avuto un’esperienza in Europa con la maglia dell'Utrecht. E' un portiere moderno, gioca con naturalezza con i piedi e li usa bene entrambi. Il Napoli sta sondando diversi profili, dipende poi da cosa vuole l’allenatore. Abbiamo un partner in Italia che si occupa dei contatti con i club italiani per il Gatito, il Napoli sta parlando con questo agente che si trova in Italia, ci sono però dei contatti anche con altri club. Il Botafogo è pronto a trattare un’eventuale cessione del suo portiere".



VICE REINA? - " Roberto non è interessato a fare il secondo ", chiarisce Louis Bayimina: "Se il Napoli vuole continuare con Pepe Reina allora continuasse con lui, Roberto è interessato solo a fare il primo anche perchè è l’anno dei mondiali e lui è il portiere titolare del Paraguay.”