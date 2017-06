L’agente di Marek Hamsik, Juraj Venglos, è intervenuto in serata ai microfoni di Radio Kiss Kiss ribadendo le ambizioni scudetto del suo assistito e del Napoli tutto: “E’ una possibilità", ha affermato Venglos. "Il Napoli ha una squadra forte ed un gruppo affiatato: i ragazzi amano stare insieme. E’ qualcosa di più di un sogno. Bisogna però avere una certa continuità nei risultati, anche contro le cosiddette piccole. Sono d’accordo con Allegri quando dice che il Napoli e la Juventus sono avanti rispetto alle altre, ma non dimentichiamoci della Roma. Prima di tutto ci saranno i preliminari per qualificarsi alla Champions. Il passaggio del turno potrà condizionare tutta l’annata”.



NUMERO 10 – In questi giorni a Napoli, oltre al mercato e alla sfida alla Juventus, tiene banco anche e soprattutto il dibattito sulla possibilità di rispolverare la maglia numero 10 per affidarla a Lorenzo Insigne. Questa valutazione, in passato, fu fatta anche a proposito di capitan Hamsik: “Il suo numero è il 17” chiude perentorio Venglos. “Ed è questo numero il simbolo di Marek”.