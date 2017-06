Juraj Venglos, procuratore del centrocampista del Napoli Marek Hamsik, ha parlato a Radio Crc: "Non c’è bisogno di comprare grandissimi calciatori per migliorare questo Napoli che già quest’anno ha lottato con la Juventus per lo scudetto. Per fare meglio, bisognerà non perdere punti contro chi è dietro. Nei grandi match, il Napoli è sempre uscito vincitore per cui la differenza l’anno prossimo bisognerà farla contro le piccole. Il no di Hamsik alla Juventus? Marek è sempre voluto stare al Napoli. Sono un professionista per cui di queste cose se ne occupano i club, ma non è un segreto l’interesse della Juventus e di altri club per Hamsik che però, ha sempre voluto il Napoli. Marek è a Napoli da 10 anni e privilegia la sua squadra anche ad un pallone d’oro. L’anno prossimo può raggiungere e superare Maradona e sarebbe già un grande traguardo. Sto già pensando ad una celebrazione particolare, non vi anticipo nulla, ma coinvolgerà un po' tutti. Il problema muscolare? Nelle ultime partite è vero che ha accusato un problema muscolare, ma sta seguendo un programma specifico in Nazionale per essere al top all’inizio della prossima stagione. I preliminari di Champions? Sono sicuro che stavolta il Napoli passerà il turno. Ricordo quella partita con l’Atheltic Bilbao e Hamsik non giocò benissimo, ma adesso il Napoli è più forte".