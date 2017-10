Joao Santos, procuratore di Jorginho, è intervenuto a Radio Crc: “Il ragazzo ha la testa al Napoli e alla partita con la Roma, è assurdo scrivere che abbia chiamato la Federazione italiana per parlare della convocazione. Non ha chiamato Jorginho e nessuno lo ha fatto al posto suo: l’unico che potrebbe farlo sarei io e posso assicurarvi che non ho chiamato nessuno quindi siamo abbastanza tristi per questa notizia che non corrisponde al vero. E’ stata pubblicata una cosa sbagliata".



ITALIA o BRASILE? - "C’è da capire se l’allenatore della Nazionale brasiliana realmente vuole convocarlo, finora nessuno lo ha convocato, né l’Italia, né il Brasile. Jorginho andrà con la prima nazionale che deciderà di convocarlo. Non ho un’idea precisa su quello che sarà, aspetteremo novembre e la prossima sosta per capire se l’Italia o il Brasile lo convocheranno”.