Joao Santos , agente di Jorginho ha analizzato la sconfitta del Napoli ai microfoni di Radio Crc :

“Il Napoli ieri ha giocato contro una squadra brasiliana, li conosco e sono tutti bravi e nel giro della Nazionale. Non era una partita semplice. Lo Shakhtar ha giocato meglio ed ha vinto. Jorginho? A livello di condizione sta bene, la settimana scorsa ha preso una botta al piede che non lo ha fatto allenare per quattro giorni. Non so se sarebbe stato meglio farlo riposare in campionato, queste sono scelte che prende l’allenatore e che io rispetto. Quando l'ho visto in campo con il Bologna però, ho capito che non avrebbe giocato contro lo Shakhtar. Ma adesso lui pensa già al Benevento".