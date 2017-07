Claudio Vagheggi, agente italiano di Orestis Karnezis, portiere dell'Udinese accostato con insistenza al Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Crc:

“Karnezis è un portiere importante sotto tutti i profili. E' il titolare della nazionale greca per cui ha anche un profilo internazionale. Siamo stati contattati anche da altre grandi squadre, si devono incastrare molte cose per portare a termine l’operazione. Il giocatore ha ammesso che sarebbe felice di vestire l’azzurro ed ha in mente anche di diventare il primo portiere quando Reina andrà via. Sai che si può giocare una chances importante e poi Napoli è una bella piazza. In settimana incontreremo il club per accelerare la trattativa".