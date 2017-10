L'agente di Kalidou Koulibaly, Bruno Satin, commenta il momento del Napoli intervenendo a Radio Crc: “Veder giocare gli azzurri è divertente e spettacolare. I giocatori hanno piacere nel ritrovarsi per fare una partita. Secondo gol in 3 partite? Prima lo prendevo in giro, gli dicevo che era inutile che andasse in area avversaria sui piazzati, tanto non segnava mai. In verità anche ieri mi ha raccontato che ieri avrebbe dovuto fare un blocco per un attaccante e alla fine si è trovato lì con il pallone in buona posizione".



FUTURO - "Koulibaly ha rinnovato un anno fa, ha un contratto lungo fino al 2021. Non c’è un’emergenza tale da dover parlare nuovamente di rinnovo. E’ tutto tranquillo. E’ a Napoli, gioca in una grande squadra in testa alla classifica. Ha un figlio meraviglioso che lo adora. Come potrebbe non essere felice?"