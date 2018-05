Il Mattino riporta gli sviluppi dell'aggressione avvenuta ieri all'esterno del San Paolo, quando il giornalista di Tv Luna Carlo Alvino è stato minacciato mentre intervistava alcuni tifosi del Napoli: "Tre ultrà della curva hanno avvicinato il cronista e lo hanno trascinato lontano dalla postazione minacciando di picchiarlo se non avesse interrotto il collegamento. Uno di essi, che anni fa era stato coinvolto in un'inchiesta della Procura di Napoli su presunte estorsioni nei confronti del club azzurro, ha intimato in dialetto ad Alvino: «Spegni tutto e vattene immediatamente o ti pestiamo». Il tutto davanti ad alcuni bambini in attesa di entrare allo stadio. La diretta dall'esterno del San Paolo è stata subito dopo interrotta. Alvino non ha sporto denuncia ma sulla vicenda indaga la Digos. Il giornalista ha chiarito: «Quei tifosi sono venuti a chiarirsi con me pacificamente. Non volevano che riprendessi la manifestazione contro gli arbitri in corso alle mie spalle, ho apprezzato il loro gesto, questione chiusa»".