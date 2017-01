Nel percorso di crescita di Leonardo Pavoletti, neo attaccante del Napoli, fu decisivo fu un episodio quando era a Viareggio (stagione 08/09) ed in panchina c’era Alfredo Aglietti: “Pochi minuti dopo il suo ingresso in campo peccò d’egoismo calciando in porta dalla linea di fondo mentre in area era libero un suo compagno. Lo sostituì subito per “punirlo” ma, alla lunga, questi errori aiutano a crescere. Oggi Leonardo – spiega Aglietti al “Roma” - ha raggiunto la piena maturità, nel Genoa ha dimostrato tutte le sue qualità. Per caratteristiche è adatto al gioco di Sarri e sono certo sarà farsi apprezzare dal pubblico di Napoli. Magari qualche tifoso sperava in un altro attaccante ma Pavoletti è un ragazzo ed un attaccante eccezionale ed ha sempre voglia di migliorare”.