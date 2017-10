Raul Albiol, difensore del Napoli, parla ad as.com: "Vestire la maglia del Real Madrid ti cambia per sempre. È un club grandissimo, con obiettivi grandissimi. È una responsabilità enorme, devi vincere tutto. Mi ha fatto crescere, sono stato felice ed è una cosa che ti cambia per sempre. Il Napoli? Sono arrivato al quinto anno qui, mi sono abituato. Sin dal primo anno sono stato accolto molto bene dai tifosi, dal club e dai miei compagni. Sono molto felice per la mia esperienza napoletana. Sono molto casalingo, andare per strada, a cena o con i bambini, è complicato a Napoli, perché tutti ti riconoscono e ti chiedono una foto. La città ama il calcio e per questo può essere complicato uscire. Scudetto? Il nostro obiettivo è vincere uno scudetto. È il sogno di tutta la città. Credo che lavoreremo per realizzarlo: vincere lo scudetto a Napoli è una delle cose più difficili. La squadra lo sa, lavoriamo per questo e sappiamo che il Napoli ne ha vinti solo due nella sua storia. Non c'è miglior sogno che inseguire il terzo".