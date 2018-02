Allan, centrocampista del Napoli, è intervenuto al termine del match vinto contro la Spal. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:



Una partita che vi rilancia nuovamente in testa alla classifica.



"Siamo contenti, abbiamo fatto una buona partita ed è un peccato non aver chiuso prima. Juve? Dobbiamo pensare a noi, è la Juve che sta facendo la rincorsa in questo momento, siamo felici del risultato".



Sei migliorato moltissimo con Sarri.



"Sono felice, in questi tre anni ho cercato di migliorare nel mio punto più debole. Spero che posso crescere ancora. Devo mantenere i piedi per terra".



Con quel pubblico avete ancora i piedi per terra?



"È un momento emozionate. Mancano ancora 13 partite, dobbiamo pensare partita per parte. Da lunedì in poi si riparte. Piedi per terra, manca ancora tanto".