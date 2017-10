Dopo la gara di ieri contro il Manchester City, questa mattina il Napoli è rimasto in Inghilterra dove ha svolto una seduta di allenamento su una struttura messa a disposizione dal City, adiacente all'Etihad Stadium. La squadra si è divisa in due gruppi: chi ha giocato ieri in Champions dall'inizio ha svolto lavoro rigenerante. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di attivazione e di seguito in una partitina 8 contro 8 con l'integrazione di alcuni elementi della Primavera, anche loro a Manchester dopo aver giocato ieri sera in Youth League.