Elseid Hysaj ha svolto l'intera seduta pomeridiana insieme con il gruppo, dopo aver preso parte alla sessione specifica della difesa diretta da Sarri in mattinata. La distorsione alla caviglia destra è già smaltita: ottime notizie per il difensore del Napoli, recuperato già per il primo atto con la Juve in programma domenica al San Paolo. Migliora sensibilmente anche Pepe Reina, bloccato da una decina di giorni da un fastidio al soleo della gamba destra accusato in Nazionale: il portiere azzurro ha svolto ancora differenziato, però ha ricominciato ad allenarsi sul campo. Anche Pepe guarda la Juve con estremo ottimismo.