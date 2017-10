Non si scioglie il dubbio Insigne in casa Napoli. A poco più di 24 ore dal big match del San Paolo tra gli azzurri e l'Inter, Maurizio Sarri non sa ancora se potrà avere a disposizione il talento classe '91, che sta facendo di tutto per recuperare dall'affaticamento all'adduttore destro riportato martedì sera, contro il Manchester City..



IL COMUNICATO - Come comunicato ufficialmente dal club del presidente Aurelio De Laurentiis, "oggi Insigne ha svolto il primo allenamento differenziato in campo a Castelvolturno dopo 2 giorni di terapie e ha anche preso parte alla seduta tecnico tattica". Le sue condizioni verranno valutate di ora in ora e solo domani si saprà se Insigne sarà in grado di scendere in campo, per una sfida fondamentale per gli azzurri.