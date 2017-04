Pepe Reina è tornato a lavorare in palestra in occasione della seduta pomeridiana del Napoli andata in scena al centro sportivo di Castel Volturno, in vista della partita con la Lazio di domenica all'Olimpico. Il portiere, in campo mercoledì con la Juve dopo aver disertato la prima di campionato domenica, è rimasto per l'intera sessione in palestra. Proprio come la settimana scorsa. Un passo indietro, considerando che Pepe aveva lavorato sempre in gruppo negli ultimi giorni, dopo aver smaltito l'infortunio al soleo della gamba destra rimediato in Nazionale. Ancora fuori causa Tonelli, sempre affetto dalla pubalgia. A parte anche Giaccherini, in forte dubbio.