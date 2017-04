Gli estimatori di Lorenzo Insigne crescono parallelamente al suo valore: e così, secondo Il Mattino, dopo Arsenal e Liverpool in Premier, anche il Bayern Monaco sarebbe interessato all'attaccante del Napoli. Nel frattempo prosegue la trattativa per il rinnovo con il club azzurro: la distanza non è eccessiva e l'accordo potrebbe chiudersi a 3,5 milioni a stagione. Il punto ancora in ballo è la gestione ne dei diritti d'immagine.