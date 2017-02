Il Napoli si compatta attorno a Maurizio Sarri, almeno la squadra: anche Pepe Reina scende in campo per difendere l'allenatore dalle critiche del presidente De Laurentiis arrivate dopo la sconfitta con il Real Madrid. Così il portiere ai media spagnoli: "Abbiamo affrontato un grandissimo Real Madrid. Dobbiamo fargli i complimenti, ma detto ciò penso che non sia ancora finita. Al ritorno troveranno un ambiente molto caldo, non facile. Prima del match di questa sera Maradona ci ha incoraggiato, ci ha detto di giocare per i nostri tifosi. Le parole del presidente De Laurentiis? Non perdiamo da ottobre, prima nessuno ha mai parlato…".