Pepe Reina ha lavorato ancora a parte. Il portiere azzurro, assente ieri in occasione della partita con la Juve in campionato per i postumi del problema al soleo della gamba destra rimediato con la Spagna, ha seguito la sua tabella differenziata anche questa mattina, in occasione della seduta del Napoli andata in scena al centro sportivo di Castel Volturno. A questo punto, Reina è in dubbio anche in vista della partita di mercoledì in Coppa Italia, ancora con i bianconeri e sempre al San Paolo: se non ce la farà, conferma per Rafael. Fuori causa anche Tonelli, sempre alle prese con la pubalgia, mentre Giaccherini, fermato venerdì da problemi muscolari, è rientrato in gruppo.