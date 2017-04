Allenamento pomeridiano per il Napoli al centro sportivo di Castel Volturno, il penultimo prima della partenza per Reggio Emilia (domani pomeriggio, dopo la seduta in sede). La buona notizia del rientro in gruppo di Hamsik, dopo la seduta differenziata di ieri, è stata confermata anche dal club azzurro nel report di giornata. Il suo impiego domenica con il Sassuolo, però, sarà valutato domani da Sarri: se non ce la fa è pronto Zielinski. Nessun dubbio, invece, per quel che riguarda l'attacco: il tecnico azzurro si affiderà ancora al tridente leggero, Callejon-Mertens-Insigne.