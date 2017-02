Dopo aver recuperato Pepe, continuano le buone notizie per Zidane in vista dei prossimi impegni in Liga e in Champions: ieri hanno lavorato a pieno regime sia Modric, sia Carvajal e James. Lo staff medico, tra l'altro, ha dato il placet alla convocazione dei tre giocatori per la sfida di sabato con l'Osasuna, e ciò significa che tutti loro saranno regolarmente a disposizione anche per l'andata degli ottavi di Champions con il Napoli (mercoledì al Bernabeu). L'ultimo infortunato, comunque in via di guarigione, è Bale: il gallese ha cominciato a lavorare sul campo, ma le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno. L'obiettivo di Zidane è recuperarlo completamente per il ritorno con agli azzurri, in agenda il 7 marzo al San Paolo.