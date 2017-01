Ieri si sono incontrati i procuratori e il papà di Lorenzo e Roberto Insigne. Per il primo, che ha il contratto in scadenza nel 2019, le parti si incontreranno presto. Il presidente del Napoli, De Laurentiis rientrerà dalle Maldive tra lunedì e martedì e fisserà l'appuntamento molto atteso sin da questa estate, quando l'ultimo faccia a faccia non aveva sortito esiti positivi. Il ds Giuntoli darà in prestito Roberto Insigne a un club di serie B: come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la Ternana è favorita sul Latina.