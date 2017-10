Federico Chiesa continua ad essere un obiettivo del Napoli per la prossima stagione, ma il presidente esecutivo della Fiorentina Congigni, intervenuto a margine di un evento organizzato a Firenze da Estra, ha escluso una partenza del proprio gioiellino nei prossimi mesi, sottolineando come abbia un contratto fino al 2021: "Chiesa a gennaio scorso ha ritenuto in maniera autonoma di legarsi alla Fiorentina fino al 2021 - riporta Sky - per cui in questo momento poter pensare che Chiesa nel giro di sei mesi possa cambiare opinione è difficile: noi non ne abbiamo assolutamente la voglia".