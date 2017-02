La 26esima giornata di Serie A si apre con l'anticipo del San Paolo, tra il Napoli di Maurizio Sarri e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, forse le due squadre che quest'anno hanno messo in mostra il miglior calcio, fino a questo momento: i partenopei hanno vinto le ultime tre partite e si trovano a due punti di distanza dalla Roma, che domenica sera sarà impegnata nella difficile trasferta dell'Olimpico contro la Roma, e a nove punti dalla capolista Juventus. I bergamaschi, anche loro reduci da tre successi di fila, invece hanno da tempo centrato l'obiettivo salvezza, e ora sognano l'Europa, visto che si trovano al quarto posto in coabitazione con l'Inter, a sei punti proprio dal Napoli. Nell'economia della partita peserà la semifinale di Coppa Italia, in programma martedì sera a Torino contro la Juventus. Il Napoli ha perso solo due delle ultime otto sfide con l’Atalanta in Serie A (4 vittorie e 2 pareggi), tuttavia la squadra partenopea è uscita sconfitta proprio nell’ultimo precedente: gli azzurri hanno vinto tre degli ultimi quattro incontri casalinghi contro i bergamaschi nel massimo campionato. La squadra di Sarri non perde da 14 giornate, ma i bergamaschi hanno perso solamente due delle ultime undici partite fuori casa in Serie A.