Salvatore Bagni, ex giocatore di Napoli e Inter e oggi uomo mercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte in merito alla sfida in programma domenica alle 20.45 a San Siro. "Il Napoli è nettamente più forte dell'Inter, però credo che domenica gli azzurri avvertiranno una pressione assurda. Detto questo, l'Inter s'è sgonfiata e dunque il Napoli non ha altra strada che andare a imporre il proprio gioco. La vittoria è fondamentale: della squadra di Sarri mi è piaciuto tutto quest'anno, ma se alla fine arriverà terza su tre, avrà peggiorato il risultato dell'anno scorso e soprattutto dovrà giocare un preliminare Champions che ritarderà i programmi".