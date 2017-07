Napoli a valanga nel primo test stagionale contro i dilettanti della Bassa Anaunia. Gli azzurri ne segnano 17 e lasciano buone sensazioni dal punto di vista della condizione al termine della prima settimana di ritiro. Sarri preferisce Milik a Mertens in avvio ed il polacco lo ricambia con 3 dei 7 gol messi a segno dagli azzurri nella prima frazione. Nella ripresa il belga lo rileva e fa sfracelli segnandone ben 6. Non ha giocato Reina rimasto in palestra con l'acciaccato Tonelli ed il partente Zapata (nessun caso di mercato, Reina aveva lavorato a parte già in mattinata), tra i pali un tempo a testa per Sepe e Rafael. Ad aprire le marcature con il primo gol stagionale è stato Lorenzo Insigne, in grande spolvero, doppietta per il 24 azzurro con Allan, segnalato tra i più in forma, Maksimovic, Rog, Pavoletti due volte Giaccherini a completare il tabellino. 20 minuti di qualità per il nuovo acquisto Ounas, autore di due assist e di diverse giocate di fino.