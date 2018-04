Maurizio Sarri non era assieme al resto della squadra del Napoli che ieri è arrivata nel tardo pomeriggio all’hotel Golden Palace di Torino. Come da tradizione il tecnico toscano ha visitato la basilica di Superga ed il monumento ai caduti del Grande Torino prima di ogni trasferta a Torino. Come riporta Sky Sport, Sarri si è prima diretto verso la collina torinese per fare poi ritorno nell'hotel azzurro dopo circa mezz'ora dall'arrivo dei suoi calciatori.