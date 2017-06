Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport l'esterno dell'Osasuna Alex Berenguer non ha smesso di sognare la maglia del Napoli. Pare che nell'ultimo periodo lo spagnolo abbia riguardato alcune partite della stagione degli uomini di Sarri, restando estasiato dalla bellezza del loro gioco. Per quanto riguarda la trattativa però c'è ancora qualche problema: il Napoli è fermo a un'offerta di 6 milioni, non sufficienti per l'Osasuna che voleva il pagamento della clausola fissata a 9. Clausola che dal primo luglio crescerà nel valore, finendo per ammontare a 12 milioni.