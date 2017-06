Il Napoli fa sul serio per il talentuoso esterno offensivo dell'Osasuna Alex Berenguer. Domani a pranzo, stando a quanto riferisce Radio Crc il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli incontrerà gli intermediari dell'operazione per discutere del trasferimento che potrebbe portare il classe '95 a vestire l'azzurro. Berenguer ha una clausola rescissoria da 9 milioni di euro, il Napoli proverà a strappare un prezzo migliore e a non versarne l'importo per intero.